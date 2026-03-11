Iran-US Israel War: नहीं रुक रहा युद्ध, इज़रायल और ईरान दाग रहे ताबड़तोड़ मिसाइलें

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) का ईरान (Iran) के खिलाफ चल रहा युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस युद्ध का आज 12वां दिन है और दोनों पक्षों की तरफ से एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने चेतावनी दी थी कि यह युद्ध करीब महीनेभर चल सकता है, लेकिन हाल ही में उन्होंने कहा है कि यह युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है। हालांकि युद्ध कितना लंबा चलेगा, उसका असर भी उतना ही गंभीर होगा।