Iran-US Israel War: नहीं रुक रहा युद्ध, इज़रायल और ईरान दाग रहे ताबड़तोड़ मिसाइलें

Israeli missile strikes in Iran (Photo - Washington Post)
अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) का ईरान (Iran) के खिलाफ चल रहा युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस युद्ध का आज 12वां दिन है और दोनों पक्षों की तरफ से एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने चेतावनी दी थी कि यह युद्ध करीब महीनेभर चल सकता है, लेकिन हाल ही में उन्होंने कहा है कि यह युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है। हालांकि युद्ध कितना लंबा चलेगा, उसका असर भी उतना ही गंभीर होगा।
ईरान का कहना है कि जब से यह युद्ध शुरू हुआ है, तब से अब तक अमेरिकी और इज़रायली सेनाओं ने देश में लगभग 10,000 नागरिक स्थलों पर बमबारी की है और 1,300 से ज़्यादा नागरिकों को मार डाला है। ईरान में तेहरान समेत कुछ अन्य शहरों पर हमलों का सिलसिला बरकरार है।
अमेरिकी और इज़रायली हमलों के जवाब में ईरान की कार्रवाई भी जारी है। ईरानी सेना ने जानकारी दी कि इज़रायल समेत मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी ठिकानों पर उन्होंने मिसाइलें दागी हैं। गौरतलब है कि ईरान ने कुछ दिन पहले ही मिडिल ईस्ट के अन्य देशों पर हमला नहीं करने का वादा किया था, लेकिन उसके बावजूद अभी भी ईरान के हमले रुके नहीं हैं।
