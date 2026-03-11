11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Iran-US Israel War: नहीं रुक रहा युद्ध, इज़रायल और ईरान दाग रहे ताबड़तोड़ मिसाइलें

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहे हैं, जिससे भारी नुकसान हो रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Mar 11, 2026

Israeli missile strikes in Iran

Israeli missile strikes in Iran (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) का ईरान (Iran) के खिलाफ चल रहा युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस युद्ध का आज 12वां दिन है और दोनों पक्षों की तरफ से एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने चेतावनी दी थी कि यह युद्ध करीब महीनेभर चल सकता है, लेकिन हाल ही में उन्होंने कहा है कि यह युद्ध जल्द ही खत्म हो सकता है। हालांकि युद्ध कितना लंबा चलेगा, उसका असर भी उतना ही गंभीर होगा।

अमेरिका-इज़रायल ने की 10,000 नागरिक स्थलों पर बमबारी

ईरान का कहना है कि जब से यह युद्ध शुरू हुआ है, तब से अब तक अमेरिकी और इज़रायली सेनाओं ने देश में लगभग 10,000 नागरिक स्थलों पर बमबारी की है और 1,300 से ज़्यादा नागरिकों को मार डाला है। ईरान में तेहरान समेत कुछ अन्य शहरों पर हमलों का सिलसिला बरकरार है।

ईरान की जवाबी कार्रवाई जारी

अमेरिकी और इज़रायली हमलों के जवाब में ईरान की कार्रवाई भी जारी है। ईरानी सेना ने जानकारी दी कि इज़रायल समेत मिडिल ईस्ट में कई अमेरिकी ठिकानों पर उन्होंने मिसाइलें दागी हैं। गौरतलब है कि ईरान ने कुछ दिन पहले ही मिडिल ईस्ट के अन्य देशों पर हमला नहीं करने का वादा किया था, लेकिन उसके बावजूद अभी भी ईरान के हमले रुके नहीं हैं।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान में पेट्रोल-डीज़ल की भारी किल्लत शुरू, ‘वर्क फ्रॉम होम’ की तैयारी
विदेश
Petrol-Diesel shortage in Pakistan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

world news

World News in Hindi

Updated on:

11 Mar 2026 06:54 am

Published on:

11 Mar 2026 06:50 am

Hindi News / World / Iran-US Israel War: नहीं रुक रहा युद्ध, इज़रायल और ईरान दाग रहे ताबड़तोड़ मिसाइलें

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

Oil Prices: ईरान युद्ध के बीच तेल बाजार में बड़ी उथल-पुथल, कीमतों में 15% से ज्यादा गिरावट

Oil Prices
विदेश

तेल के कुओं पर बरसी आग: क्या आने वाला है बड़ा ऊर्जा संकट?

Middle East Refineriy Attacks
कारोबार

ईरान-इजरायल जंग से पूरी दुनिया में हाहाकार, स्कूल-ऑफिस बंद, फ्लाइट्स रद्द

Energy crisis across the world(AI Image)
विदेश

ईरान हमले से पहले चीन ने लीक की अमेरिकी फाइटर जेट्स की लोकेशन

China leaks US Secrets
विदेश

जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक: 'ईरान से डील मेरी शर्तों पर होगी'

Trump Netanyahu Iran nuclear deal
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.