पाकिस्तान में पेट्रोल-डीज़ल की भारी किल्लत शुरू, ‘वर्क फ्रॉम होम’ की तैयारी

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) का ईरान (Iran) के खिलाफ चल रहा युद्ध काफी गंभीर हो गया है। इस युद्ध को 7 दिन पूरे हो चुके हैं और आज इस युद्ध का 8वां दिन है। युद्ध का असर इज़रायल और ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट (Middle East) पर पड़ रहा है। अब पाकिस्तान (Pakistan) पर भी इस युद्ध का असर पड़ना शुरू हो गया है। युद्ध के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के सामने गहरा ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है।