US-Israel-Iran War: जोरदार धमाके से दहला तेहरान एयरपोर्ट, खौंफनाक मंजर देख कांप जाएगी रूह

शनिवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास जोरदार विस्फोट सुनाई दिए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाकों के बाद एयरपोर्ट परिसर से धुआं उठता दिखाई दिया और कई जगह आग लग गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी एयरपोर्ट क्षेत्र से उठता काला धुआं साफ देखा जा सकता है। इजराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला ईरान के सरकारी ढांचे और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया। तेहरान के एविएशन डिस्ट्रिक्ट और एकबतान टाउन के आसपास भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। माना जा रहा है कि यह हमला ईरान की सैन्य और एयर डिफेंस क्षमता को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है।