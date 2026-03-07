Iran-US Israel War: युद्ध के बीच ईरान में भूकंप से कांपी धरती, मचा हड़कंप

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) का ईरान (Iran) के खिलाफ चल रहे युद्ध का आज 8वां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यह युद्ध करीब महीनेभर चल सकता है। अमेरिका और इज़रायल लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और न सिर्फ इज़रायल पर, बल्कि मिडिल ईस्ट में अन्य देशों पर भी मिसाइलें दाग रहा है। अमेरिका और इज़रायल के हमलों के बीच ईरान में फिर भूकंप (Earthquake) आया है।