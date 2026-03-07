क्या ईरान के खिलाफ जंग में कूदेगा पाकिस्तान? सऊदी रक्षा मंत्री से मिले आसिम मुनीर

Saudia Arabia Pakistan meeting due to Middle East conflict: अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान में की गई सैन्य कार्रवाई के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ऐसे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से रियाद में मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी भी दी।