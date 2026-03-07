क्या अमेरिका ने निर्दोष बच्चों को निशाना बनाया? ईरान ने US को चेताया, कहा- लिया जाएगा बदला

अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में अमेरिका पर ईरान में बच्चों और निर्दोषों पर हमले करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "ईरान और अरब भाई सदियों से स्नेह, मित्रता और आपसी सम्मान की भावना के साथ साथ-साथ रहे हैं। अमेरिकी हमलावर हमारे अरब दोस्तों की जमीन से बच्चों और निर्दोषों को निशाना बनाने के लिए हमले करते हैं। जहां तक ईरान की प्रतिक्रिया का सवाल है, यह अनिवार्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के ठिकानों और उसके संस्थानों पर केंद्रित होगी।"