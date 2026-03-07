‘यहूदी शासन ने कर दी बड़ी गलती…,’ मौत के बाद अयातुल्ला खामेनेई के ‘X’ अकाउंट से इजरायल को धमकी

अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद उनका सोशल मीडिया अकाउंट कौन संभाल रहा है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। इससे पहले 1 मार्च को भी उनके अकाउंट से एक पोस्ट किया गया था, जिसमें धार्मिक संदर्भों का उल्लेख था। उस पोस्ट में लिखा था, "अल्लाह के नाम पर, जो अत्यंत दयालु और कृपालु है। ईमान वालों में ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह से किए अपने वादे पूरे करते हैं; उनमें से कुछ अपना वादा निभा चुके हैं और कुछ अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनके संकल्प में जरा भी बदलाव नहीं आया है।"