Iran-US Israel War: ईरान ने दी अमेरिका को चुनौती – हिम्मत है तो…

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) का ईरान (Iran) के खिलाफ चल रहा युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। इस युद्ध का आज आठवां दिन है और दोनों पक्षों की तरफ से एक-दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यह युद्ध करीब महीनेभर चल सकता है। युद्ध की वजह से ईरान को जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। इज़रायल को भी इस युद्ध में नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान जितना नहीं। 6अमेरिकी सैनिक भी इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी बीच अब ईरान ने अमेरिका को बड़ी चुनौती दी है।