ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी सेना के पास कम पड़े हथियार, कांग्रेस से पैसे मांगेगा पेंटागन

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) की तरफ से ईरान (Iran) पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इस युद्ध का आज सातवां दिन है और इस वजह से मिडिल ईस्ट (Middle East) में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका और इज़रायल को जवाब देने के लिए ईरान भी इज़रायल और अन्य कई मिडिल ईस्ट देशों पर हवाई हमले कर रहा है। हालांकि ईरान के मुकाबले अमेरिका और इज़रायल की तरफ से ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं जिससे अब अमेरिकी सेना के पास हथियार कम पड़ गए हैं।