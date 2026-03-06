ट्रंप का दावा – ईरान युद्ध रोकने के लिए करना चाहता है बातचीत, अराघची ने किया खारिज

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) का ईरान (Iran) के खिलाफ चल रहा युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस युद्ध का आज सातवां दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यह युद्ध करीब महीनेभर चल सकता है। युद्ध की वजह से ईरान को जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। इसी बीच ट्रंप ने दावा किया है कि युद्ध को रोकने के लिए ईरान उनसे बातचीत के लिए तैयार है। ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने पलटवार किया है।