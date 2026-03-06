Iran- US Israel War: पहले वेनेजुएला, फिर ईरान और अगला नंबर क्यूबा का, ट्रंप के बयान से मच गई खलबली

ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो के पकड़े जाने के बाद क्यूबा (आइलैंड) पर अस्थिरता बढ़ गई है। हम क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार के संपर्क में हैं। उन्हें मदद चाहिए और हम क्यूबा से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्यूबा की बिगड़ती हालत का कुछ हद तक नतीजा अमेरिकी दबाव भी है। वेनेजुएलाई तेल की सप्लाई रुकने से हवाना (क्यूबा की राजधानी) पर बड़ा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह सब मेरी वजह से हो रहा है, नहीं तो उन्हें कोई भी समस्या नहीं आती। हमने उनका सारा पैसा, सारा सोर्स, सबकुछ काट दिया है। हम 50 सालों से सुन रहे हैं, क्यूबा, क्यूबा, क्यूबा। लेकिन, यह मेरे लिए छोटी बात होगी।