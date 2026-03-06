वेनेजुएला की तरह मैं ही…ईरान के सुप्रीम लीडर के चयन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। खामेनेई का बेटा एक लाइटवेट है। मुझे नियुक्ति में शामिल होना होगा। खामेनेई का बेटा मेरे लिए अस्वीकार्य है। हम ऐसे किसी को चाहते हैं जो ईरान में सद्भाव और शांति लाए। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अली खामेनेई की हत्या के बाद ईरान में सुप्रीम लीडर चुनने की प्रक्रिया चल रही है।