भारत के पड़ोसी देश ने बनाया बांस से ड्रोन, कार्बन फाइबर से 20% हल्का और सस्ता

यह दुनिया का पहला फिक्स्ड-विंग यूएवी ड्रोन है जिसका बाहरी ढांचा पूरी तरह से बांस कंपोज़िट से बना है। इस ड्रोन का 25% से ज़्यादा हिस्सा बांस से निर्मित है। यह वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है, यानी इसे रनवे की ज़रूरत नहीं है। इसका वजन सिर्फ 7 किलोग्राम है और यह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार एक घंटे तक उड़ान भर सकता है।