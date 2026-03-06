पिछले साल ही बन गया था खामेनेई की हत्या का प्लान, हुआ बड़ा खुलासा

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) का ईरान (Iran) के खिलाफ चल रहा युद्ध गंभीर होता जा रहा है। इस युद्ध का आज सातवां दिन है। अमेरिका और इज़रायल की तरफ से ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ईरान भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इज़रायल और अन्य कई मिडिल ईस्ट देशों पर हवाई हमले कर रहा है। इस युद्ध की वजह से ईरान में 1,100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिनमें ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (Ali Khamenei) समेत कई ईरानी मंत्री, अधिकारी और सैन्य कमांडर भी शामिल हैं। इज़रायल ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागते हुए खामेनेई को मौत के घाट उतारा। हालांकि उनकी हत्या करने का फैसला अंतिम समय में नहीं लिया गया था, बल्कि महीनों पहले ही इसकी प्लानिंग हो गई थी।