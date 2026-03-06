US-Iran War: ईरानी नौसेना को खत्म कर रहा अमेरिका, अब तक 30 जहाज डुबोए, ड्रोन कैरियर को भी किया तबाह

ईरानी जहाज डुबाने के बाद अब अमेरिका ने दावा किया है कि उसने एक ईरानी ड्रोन कैरियर भी तबाह कर दिया है। अमेरिकी दावों के अनुसार इस ड्रोन कैरियर का आकार द्वितीय विश्व युद्ध के एयरक्राफ्ट कैरियर जितना बड़ा था। अमेरिका ने इस ड्रोन कैरियर पर हमला किया जिसके बाद इसमें आग लग गई। CENTCOM ने सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्रोन कैरियर में अचानक धमाका होता है जिसके बाद हवा में एक आग का गुबारा उठता है और चारों तरफ धुंआ-धुंआ हो जाता है। CENTCOM ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा अमेरिकी सेना ईरानी नौसेना को पूरी तरह खत्म करने के अपने मिशन में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।