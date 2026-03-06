6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध का दायरा बढ़ा, भारत ने तेल आपूर्ति पर कह दी बड़ी बात…

Iran-US Israel War: ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध गंभीर होता जा रहा है और इसके साथ ही इसका दायरा भी बढ़ रहा है। इसी बीच भारत की तरफ से तेल आपूर्ति पर बड़ा बयान सामने आया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Mar 06, 2026

Oil supply in India

Oil supply in India (Photo - AI Generated)

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) का ईरान (Iran) के खिलाफ चल रहा युद्ध गंभीर होता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यह युद्ध करीब महीनेभर चल सकता है। युद्ध को 6 दिन पूरे हो चुके हैं और इस युद्ध का दायरा भी बढ़ गया है। ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसका असर भारत (India) में तेल की आपूर्ति पर पढ़ सकता है, लेकिन अब इस बारे में भारत की तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया है।

देश में तेल आपूर्ति की चिंता नहीं

भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल आपूर्ति रुकने के बाद देश में तेल-गैस का संतोषजनक भंडार मौजूद है। इससे देश में तेल आपूर्ति की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गौरतलब है कि ईरानी सेना के कमांडर ने चेतावनी दी है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से अगर कोई भी जहाज गुज़रने की कोशिश करेगा तो उसे आग लगा दी जाएगी। इससे वैश्विक तेल सप्लाई पर प्रभाव पड़ा है। भारत का 40% तेल इसी रास्ते से आता है और इसी वजह से तेल की आपूर्ति पर असर पढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

राहुल गांधी भी उठा चुके हैं सवाल

युद्ध की वजह से भारत में तेल आपूर्ति के संकट पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर निशाना साधते हुए गुरुवार को सोशल मीडिया पर लिखा, "दुनिया एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है। तूफान का खतरा (संकट का दौर) मंडरा रहा है। भारत की तेल सप्लाई खतरे में है, क्योंकि हमारे आयात का 40% से ज़्यादा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। एलपीजी और एलएनजी के लिए स्थिति और भी बदतर है। ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध हमारे पड़ोस तक पहुंच गया है। हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत को मार गिराया गया है। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ऐसे समय में हमें एक स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता है। इसके विपरीत भारत के पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो समझौतावादी हैं और उन्होंने हमारी रणनीतिक स्वायत्तता को सरेंडर कर दिया है।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

world news

World News in Hindi

Updated on:

06 Mar 2026 06:43 am

Published on:

06 Mar 2026 06:31 am

Hindi News / National News / ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध का दायरा बढ़ा, भारत ने तेल आपूर्ति पर कह दी बड़ी बात…

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

हमारे सैटेलाइट्स को ‘बॉडीगार्ड’ देने की तैयारियाँ तेज़, इस साल की पहली छमाही में ‘टेस्ट सैटेलाइट’ होगा लॉन्च

Bodyguard for satellites
राष्ट्रीय

Sukhoi-30 crash: असम में सुखोई-30 फाइटर जेट क्रैश, पायलट अब भी लापता, स्थानीय लोगों ने कहा- एकदम से धमाके की आवाज…

fighter aircraft Sukhoi-30 MKI
राष्ट्रीय

Rajya Sabha Elections 2026: राज्यसभा को मिलेगा नया उपसभापति, हरिवंश का टिकट कटा

Harivansh Narayan Singh
राष्ट्रीय

मेंटेनेंस नहीं देने पर Supreme Court सख्त, पति की सैलरी से कटेगा 25 हजार और जाएगा पत्नी के खाते में

Supreme Court
राष्ट्रीय

AI से 6G तक भारत-फिनलैंड साझेदारी मजबूत, छात्रों, प्रोफेशनलों को मिलेंगे नए मौके

Narendra Modi Finland President Meeting
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.