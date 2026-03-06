ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध का दायरा बढ़ा, भारत ने तेल आपूर्ति पर कह दी बड़ी बात…

युद्ध की वजह से भारत में तेल आपूर्ति के संकट पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर निशाना साधते हुए गुरुवार को सोशल मीडिया पर लिखा, "दुनिया एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है। तूफान का खतरा (संकट का दौर) मंडरा रहा है। भारत की तेल सप्लाई खतरे में है, क्योंकि हमारे आयात का 40% से ज़्यादा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है। एलपीजी और एलएनजी के लिए स्थिति और भी बदतर है। ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध हमारे पड़ोस तक पहुंच गया है। हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत को मार गिराया गया है। फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ऐसे समय में हमें एक स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता है। इसके विपरीत भारत के पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो समझौतावादी हैं और उन्होंने हमारी रणनीतिक स्वायत्तता को सरेंडर कर दिया है।"