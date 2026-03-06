AI से 6G तक भारत-फिनलैंड साझेदारी मजबूत, छात्रों, प्रोफेशनलों को मिलेंगे नए मौके



फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब ने भारत की वैश्विक भूमिका और विदेश नीति की जमकर तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी से कहा, 'मैं आपके राजनयिक कौशल को सैल्यूट करता हूं। दुनिया को भारत की संतुलित विदेश नीति से सीख लेनी चाहिए। हम सभी को थोड़ा और भारतीय बनना चाहिए।' उन्होंने भारत की प्रगति को आर्थिक चमत्कार बताया और कहा कि भारत दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में से एक और यूरोप का प्रमुख रणनीतिक साझेदार है।