AI से 6G तक भारत-फिनलैंड साझेदारी मजबूत, छात्रों, प्रोफेशनलों को मिलेंगे नए मौके

Narendra Modi Finland President Meeting
Narendra Modi Finland President Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में यूरोपीय देश फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दोनों देशों के संबंधों को डिजिटली रणनीतिक रूप दे रहे हैं। यह भागीदारी AI से लेकर 6जी टेलिकॉम तक, क्लीन एनर्जी से क्वांटम कंप्यूटिंग तक, कई हाई-टेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग को गति और ऊर्जा देगी।
दोनों देशों के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी साझेदारी पर समझौता हुआ। इसका मकसद कुशल भारतीय प्रोफेशनल को नए मौके देना है। पीएम ने कहा, 'फिनलैंड भारतीय छात्रों और टैलेंट के लिए नई जगह बन रहा है। हम जॉइंट रिसर्च एंड स्टार्टअप सहयोग और मजबूत करेंगे।' दोनों देश शिक्षकों के ट्रेनिंग, स्कूलों के बीच साझेदारी और शिक्षा पर शोध के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे।
फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब ने भारत की वैश्विक भूमिका और विदेश नीति की जमकर तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी से कहा, 'मैं आपके राजनयिक कौशल को सैल्यूट करता हूं। दुनिया को भारत की संतुलित विदेश नीति से सीख लेनी चाहिए। हम सभी को थोड़ा और भारतीय बनना चाहिए।' उन्होंने भारत की प्रगति को आर्थिक चमत्कार बताया और कहा कि भारत दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में से एक और यूरोप का प्रमुख रणनीतिक साझेदार है।
