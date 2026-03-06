Rajya Sabha Elections 2026: राज्यसभा को मिलेगा नया उपसभापति, हरिवंश का टिकट कटा

Rajya Sabha Election: राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को जनता दल यूनाइटेड तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेज रही है। इस कारण अब अगले कुछ महीनों में राज्यसभा को नया उपसभापति मिलना तय हो गया है। दरअसल, मौजूदा उपसभापति हरिवंश का दूसरा कार्यकाल अप्रेल में खत्म हो रहा है। जेडीयू ने तीसरी बार हरिवंश को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया है। बिहार से जीतने वाली दो सीटों के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर को चुनाव में उतारा है।