Nepal Election: बालेन शाह की घंटी बजी, हवा में उड़ गए वामंपथी दल, RSP बड़ी जीत की ओर

मुख्य चुनाव आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने कहा है कि उनका लक्ष्य 9 मार्च तक वोटों की गिनती पूरी करना है। 'फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट' (सीधे चुनाव) वाली 165 सीटों के रुझान आज मिलने शुरू हो जाएंगे, जबकि बाकी 110 सीटों का फैसला 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' प्रणाली के तहत होगा। 165 सीटों में से 44 सीटों पर RSP आगे चल रही है। शेर बहादुर देउबा की पार्टी नेपाली कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है। अपदस्थ प्रधानमंत्री ओली की पार्टी CPN-UML 4 सीटों पर आगे है, जबकि पुष्प कमल दहल प्रचंड की नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी 3 सीटों पर आगे है।