पेट्रोल महंगा हो तो होने दो… ईरान जंग पर ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- कीमतों की मुझे परवाह नहीं

Khamenei death Iran Israel war: मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव जारी है। इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई। इसके बाद ईरान ने भी इजरायल और कई खाड़ी देशों पर हमले किए। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्ध के कारण अगर अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उन्हें इसकी चिंता नहीं है।