6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पेट्रोल महंगा हो तो होने दो… ईरान जंग पर ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- कीमतों की मुझे परवाह नहीं

Iran Israel war: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कीमतें बढ़ती हैं तो बढ़ने दें। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। जब यह संघर्ष खत्म होगा तो कीमतें जल्दी ही फिर से कम हो जाएंगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Mar 06, 2026

Donald Trump gas prices statement, Trump on rising gas prices US, Iran Israel conflict latest news,

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo-IANS)

Khamenei death Iran Israel war: मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव जारी है। इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई। इसके बाद ईरान ने भी इजरायल और कई खाड़ी देशों पर हमले किए। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्ध के कारण अगर अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उन्हें इसकी चिंता नहीं है।

उन्होंने रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर कीमतें बढ़ती हैं तो बढ़ने दें। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। जब यह संघर्ष खत्म होगा तो कीमतें जल्दी ही फिर से कम हो जाएंगी। पेट्रोल थोड़ा महंगा होना उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना यह मामला है।

दरअसल, ईरान के साथ युद्ध के कारण कुछ ही दिनों में अमेरिका में पेट्रोल लगभग करीब 7 प्रतिशत महंगा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वे फिलहाल अमेरिका में इमरजेंसी तेल भंडार का इस्तेमाल करने की योजना नहीं बना रहे हैं। 

इजरायल ने ईरान पर किया हमला

शुक्रवार की सुबह भी इजरायली सेना द्वारा ईरान पर हमले जारी रहे। इन हमलों में तेहरान की प्रमुख शॉपिंग स्ट्रीट और सबसे व्यस्त सड़कों में से एक, जोम्हुरी एवेन्यू, भी चपेट में आ गई। वहीं, ईरान के सरकारी प्रसारक आईआरआईबी ने बताया कि जोम्हुरी स्ट्रीट के कुछ हिस्से, जामी बीआरटी स्टेशन और पास के एक आवासीय क्षेत्र में स्थित एक घर पूरी तरह से नष्ट हो गए। 

हमलों के बाद मध्य और पूर्वी तेहरान की सड़कें काफी हद तक सुनसान बताई जा रही थीं। इजरायली सेना ने शुक्रवार को पहले कहा था कि उसने तेहरान में शासन के प्रमुख बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। 

क्या बोले उप विदेश मंत्री

नई दिल्ली में रायसीना संवाद में बोलते हुए ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने अमेरिका पर तीखा हमला किया। इस दौरान उन्होंने चल रही जंग को ईरान के लिए अस्तित्व का युद्ध बताया। खाड़ी में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा- क्या खाड़ी में अमेरिकी रडार फारस की खाड़ी में मछली पकड़ने के लिए हैं? वहीं उन्होंने ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने के आरोपों को खारिज कर दिया। 

खतीबजादेह ने ईरान के नेतृत्व के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों का भी मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के नेता को नियुक्त करना चाहते हैं, लेकिन वे न्यूयॉर्क के मेयर को भी नियुक्त नहीं कर सकते।

ये भी पढ़ें

‘ट्रंप और बाइडेन की हत्या का था प्लान’, पाकिस्तानी युवक ने ईरान की साजिश का किया खुलासा
विदेश
Iran Supreme Leader death, Ali Khamenei killed, Middle East tensions, Pakistani man terror plot US,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

Published on:

06 Mar 2026 11:28 am

Hindi News / World / पेट्रोल महंगा हो तो होने दो… ईरान जंग पर ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- कीमतों की मुझे परवाह नहीं

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

World Record 2026: अनोखा! 42 दांत वाले शख्स से मिलिए, कौन है प्रथाब मुनियांडी जिसने बनाया विश्व रिकॉर्ड

World Record 2026, Prathab Muniandy, guinness world records, Most teeth in a persons Mouth,
लाइफस्टाइल

Nepal Election: बालेन शाह की घंटी बजी, हवा में उड़ गए वामंपथी दल, RSP बड़ी जीत की ओर

Balen Shah supported the interim government
विदेश

ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिकी सेना के पास कम पड़े हथियार, कांग्रेस से पैसे मांगेगा पेंटागन

US troops in middle east
विदेश

US-Iran War: ईरानी नौसेना को खत्म कर रहा अमेरिका, अब तक 30 जहाज डुबोए, ड्रोन कैरियर को भी किया तबाह

US-Iran War
विदेश

पिछले साल ही बन गया था खामेनेई की हत्या का प्लान, हुआ बड़ा खुलासा

Ali Khamenei
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.