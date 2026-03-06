तुर्की-अजरबैजान-पाकिस्तान की खतरनाक तिकड़ी का कहर: मिडिल ईस्ट और भारत पर क्या असर होगा

Strategic Alliance: मध्य पूर्व (Middle East Crisis) में चल रहे तनाव और युद्ध ने तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान (Turkey Azerbaijan Pakistan) के बीच बनी मजबूत रणनीतिक साझेदारी को बड़ी चुनौती दे दी है। यह तीनों देश पिछले कुछ सालों से एक-दूसरे के करीब आए हैं, लेकिन अब ईरान-इजरायल संघर्ष (Iran Israel Conflict) की आग ने इनकी एकजुटता (Strategic Alliance) पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तुर्की और अजरबैजान ने हाल ही में ईरान पर हमले का आरोप लगाया है, जबकि ईरान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस वजह से इन देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान, जो दूर बैठा है, लेकिन इन दोनों देशों का मजबूत साथी है, अब इस संकट से परेशान दिख रहा है। पाकिस्तान ने इन हमलों पर गंभीर चिंता जताई है और क्षेत्र में संयम बरतने की अपील की है। ध्यान रहे कि इन तीनों देशों की दोस्ती की शुरुआत सैन्य अभ्यासों से हुई थी। 2021 में 'थ्री ब्रदर्स' मिलिट्री एक्सरसाइज बाकू में हुआ था, जिसमें रक्षा सहयोग, प्रशिक्षण और कूटनीतिक समर्थन पर जोर दिया गया। नागोर्नो-काराबाख युद्ध में तुर्की ने अजरबैजान की खुलकर मदद की, और पाकिस्तान ने भी कूटनीतिक स्तर पर साथ दिया। तुर्की को कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ मिला, जबकि अजरबैजान को कॉकस क्षेत्र में मजबूती मिली।