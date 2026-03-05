‘ट्रंप और बाइडेन की हत्या का था प्लान’, पाकिस्तानी युवक ने ईरान की साजिश का किया खुलासा

Iran Israel Tensions: ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है। इसी बीच अमेरिका में आतंकी साजिश के प्रयास के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे पाकिस्तानी युवक ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आसिफ मर्चेंट ने न्यूयॉर्क की अदालत में गवाही दी है। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उसे 2024 में ईरान की अर्धसैनिक इकाई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के एक हैंडलर ने हाई-प्रोफाइल नेताओं की हत्या की साजिश के लिए भर्ती किया था। उसके मुताबिक, निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप, बाइडेन और पूर्व संयुक्त राष्ट्र राजदूत निक्की हेली थे।