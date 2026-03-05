ईरान में छिड़ सकता है गृह युद्ध, इराक बॉर्डर पर मौजूद हैं हजारों लड़ाके, अमेरिका का ग्रीन सिग्नल मिलते ही…

Iran-US Israel War: मिडिल ईस्ट में इन दिनों भयानक महायुद्ध छिड़ा हुआ है। इजरायल अमेरिका और ईरान (Iran) के बीच शुरू हुई जंग के चलते तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारी नुकसान के बावजूद भी दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है जिसके चलते स्थिति और अधिक बिगड़ती जा रही है। इसी बीच अब ईरान के लिए एक और बूरी खबर सामने आ रही है। अमेरिका और इजरायल से दोतरफा वार झेल रहे ईरान के दुश्मनों की संख्या में शायद बहुत जल्द बढ़ोतरी हो सकती है। खबरों के अनुसार ईरान का एक और दुश्मन उस पर जल्द ही हमला करने वाला है। यह दुश्मन इराक (Iraq) में मौजूद ईरानी कुर्द समूह है और ऐसा दावा किया जा रहै है कि यह समूह ईरान पर हमले की पूरी योजना तैयार कर चुका है।