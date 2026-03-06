US on India Russia Oil Purchase: भारत को मिली अमेरिका से राहत, लेकिन मोदी सरकार पर जमकर बरसी कांग्रेस, लगाए ये गंभीर आरोप

कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी नीत मोदी सरकार पर भारत की संप्रभुता से समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “तेल की बढ़ती कीमतों और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के खतरे के बीच रूस से तेल खरीदना भारत के हित में है। फिर भारत को अपने ऊर्जा हितों की रक्षा के लिए अमेरिका से ‘अनुमति’ क्यों लेनी पड़ रही है?” उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका कई मामलों में भारत को निर्देश देता रहा है, चाहे वह ईरान से तेल खरीदने का मामला हो या रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध।