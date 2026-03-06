खामेनेई की मौत के बाद कश्मीर में अलर्ट! जुमे के दिन श्रीनगर के लाल चौक पर बढ़ाई सुरक्षा

Shia protest Srinagar: इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद भारत में कई शहरों में प्रदर्शन हुए। वहीं जम्मू कश्मीर में शुक्रवार सुबह लाल चौक में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट कर दिया है। यह कदम प्रशासन ने जुमे के दिन और शिया समुदाय के विरोध प्रदर्शन को लेकर उठाया है।