तमिलनाडु में बदलेगा सियासी खेल! विजय की एंट्री से BJP- DMK की टेंशन बढ़ी

एक्टर थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्ट्री कजगम (TVK) तमिलनाडु में 2026 विधानसभा चुनाव में सभी 234 सीटों पर अकेले लड़ेगी। विजय ने स्पष्ट रूप से बीजेपी को वैचारिक दुश्मन और डीएमके को राजनीतिक दुश्मन बताया है, तथा किसी भी गठबंधन से इनकार किया है। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि TVK युवा और नई वोटरों को आकर्षित कर रही है, जिससे बीजेपी और DMK के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। बीजेपी नेता इसे सीमित नुकसान मानते हैं, लेकिन वोट विभाजन से एनडीए को ज्यादा फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है, खासकर जहां बीजेपी का आधार कमजोर है।