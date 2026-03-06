Iran-Israel War: ‘कहीं मिसाइलें हम सबको निगल न जाए…’ शशि थरूर बोले- सरकार जल्द हस्तक्षेप करे, हमारा बहुत कुछ दांव पर

थरूर ने कहा कि इस युद्ध में भारत के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। खाड़ी में काम करने वाले लाखों भारतीयों का भविष्य अब अनिश्चित है, जबकि हजारों यात्री दुबई जैसे ट्रांजिट हब से कटे हुए हैं, हालांकि हाल ही में फंसे हुए यात्रियों को निकालने से यह दबाव कम हुआ है। सस्ते तेल की हमारी घरेलू प्राथमिकता कमजोर हो रही है, जिससे उस विकास को खतरा है जो हमारे विकास की कोशिशों को बढ़ावा देती है। भारत की डी-एस्केलेशन और डिप्लोमेसी की मांग एक जरूरत है। हमारे विकास के रास्ते के लिए हमारे बड़े पड़ोस में शांति और स्थिरता की जरूरत है। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह मांग करते हुए लीड करना चाहिए कि सभी दिशाओं में उड़ रही मिसाइलें रुक जाएं, इससे पहले कि पश्चिम एशिया की खाई इतनी चौड़ी हो जाए कि हम सभी को निगल जाए।