6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Iran-Israel War: ‘कहीं मिसाइलें हम सबको निगल न जाए…’ शशि थरूर बोले- सरकार जल्द हस्तक्षेप करे, हमारा बहुत कुछ दांव पर

Iran-Israel War: शशि थरूर ने कहा कि खाड़ी में जारी युद्ध से भारत सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। सरकार को जल्द से जल्द इस मामले में ठोस कदम उठाने चाहिए। हमारा यहां बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Mar 06, 2026

Shashi Tharoor

शशि थरूर (Photo-X)

Iran-Israel War: ईरान के खिलाफ जारी जंग को एक हफ्ता बीत गया है। 28 अक्टूबर से जारी जंग के बीच ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे जा चुके हैं। पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और दूतावासों पर ईरान ने बेलेस्टिक मिसाइल से हमला किया। कुछ मिसाइलें दुबई में नागरिक इलाके में भी गिरी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भारत की भी नजर है। वहां 40 लाख से अधिक भारतीय आबादी रहती है। ऐसे में भारत का वहां बहुत कुछ दांव पर है। ऐसे में कांग्रेस सांसद और संसद की विदेशी मामलों की स्थाई समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा है।

नाजुक क्षेत्रीय व्यवस्था टूटी

शशि थरूर ने इंडियन एक्सप्रेस में अपने आर्टिकल में लिखा कि ईरान-इजरायल जंग ने पश्चिम एशिया के नाजुक क्षेत्रीय व्यवस्था को तोड़ दिया है। साथ ही, वैश्विक अर्थव्यवस्था को हाई-वोल्टेज अनिश्चितता की स्थिति में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा और लाखों नागरिकों का जीवन खाड़ी देशों में स्थिरता होने से सीधे तौर पर जुड़ा हैं। यह हमारे राष्ट्रीय हितों और विकास और तरक्की की हमारी उम्मीदों के लिए एक सीधा खतरा है। यह कोई विदेशी खबर नहीं है।

युद्ध में देश के मुखिया को नहीं मारा जाता

उन्होंने कहा कि सामरिक मामलों के विशेषज्ञ इस युद्ध को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांत इस युद्ध को सही नहीं ठहराते हैं। UN चार्टर का आधार राज्यों की संप्रभुता और उनकी सीमाओं की अखंडता का सम्मान है। सेना का प्रयोग मना है, सिर्फ आत्मरक्षा के मामलों में छूट है। फिर भी इस युद्ध में एक भी ऐसी शर्त नहीं है, जो पूरी हुई हो। युद्ध में देश के मुखिया और सरकार को कभी भी मिलिट्री टारगेट नहीं बनाया जाता।

एपिक फ्यूरी का मकसद था न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना

उन्होंने कहा कि अमेरिका के एपिक फ्यूरी का मकसद ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना है, जबकि जेनेवा और ओमान की बातचीत में ईरान इस पर सहमत भी हो गया था। उन्होंने कहा कि जेनेवा की बातचीत में तो ईरान पूरी तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने पर आ गया था। थरूर ने कहा कि युद्ध के जरिए शासन बदलना शायद ही कभी, या शायद कभी भी, मुमकिन हो। थरूर ने कहा कि आधुनिक हथियार इमारतों को जमींदोज कर सकते हैं, लेकिन नई सरकार नहीं बना सकते हैं। उन्होंने चेताया कि इस युद्ध से ईरान में एक नाकाम देश का माहौल पनपेगा, जो कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाएगा।

आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा

थरूर ने आगे कहा कि युद्ध का आर्थिक नुकसान भी उतना ही चौंकाने वाला है। इलाके के एयरस्पेस और हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था शॉकवेव का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया का 25 फीसदी कच्चा तेल इसी चोक प्वाइंट से गुजरता है, जिसके बंद होने से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 65 डॉलर प्रतिबैरल से बढ़कर 83 डॉलर प्रतिबैरल पहुंच गई है।

क्या ये है हमले की मेन वजह

थरूर ने आगे कहा कि जंग छेड़ने के स्ट्रेटेजिक लॉजिक को लेकर अजीब सवाल बने हुए हैं। क्या ईरान में सरकार बदलने का यह जुआ एक यूनिपोलर वेस्ट एशिया बनाने की इच्छा से प्रेरित था। जिसमें अभी बैन किए गए ईरानी तेल को एक ज्यादा फ्रेंडली सरकार के तहत दुनिया के मार्केट में शामिल किया जा सके? यह थ्योरी सही भी लगती है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि यूरोप का रूसी ऊर्जा पर से निर्भरता कम हो। ईरान में शासन बदलकर वहां चीन का दबदबा कम किया जाए।

भारत के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है

थरूर ने कहा कि इस युद्ध में भारत के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। खाड़ी में काम करने वाले लाखों भारतीयों का भविष्य अब अनिश्चित है, जबकि हजारों यात्री दुबई जैसे ट्रांजिट हब से कटे हुए हैं, हालांकि हाल ही में फंसे हुए यात्रियों को निकालने से यह दबाव कम हुआ है। सस्ते तेल की हमारी घरेलू प्राथमिकता कमजोर हो रही है, जिससे उस विकास को खतरा है जो हमारे विकास की कोशिशों को बढ़ावा देती है। भारत की डी-एस्केलेशन और डिप्लोमेसी की मांग एक जरूरत है। हमारे विकास के रास्ते के लिए हमारे बड़े पड़ोस में शांति और स्थिरता की जरूरत है। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह मांग करते हुए लीड करना चाहिए कि सभी दिशाओं में उड़ रही मिसाइलें रुक जाएं, इससे पहले कि पश्चिम एशिया की खाई इतनी चौड़ी हो जाए कि हम सभी को निगल जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Mar 2026 09:41 am

Hindi News / National News / Iran-Israel War: ‘कहीं मिसाइलें हम सबको निगल न जाए…’ शशि थरूर बोले- सरकार जल्द हस्तक्षेप करे, हमारा बहुत कुछ दांव पर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अमेरिका से मिली राहत, फिर मोदी सरकार पर क्यों भड़की कांग्रेस?

India crude oil import
राष्ट्रीय

तमिलनाडु में बदलेगा सियासी खेल! विजय की एंट्री से BJP- DMK की टेंशन बढ़ी

Tamil Nadu Assembly Elections 2026
राष्ट्रीय

‘भारत को नहीं देंगे चीन जैसी सहूलियत..’, Raisina Dialogue ये क्या बोल गए अमेरिकी उप-विदेश मंत्री

S Jaishankar and Christopher Landau
राष्ट्रीय

हमारे सैटेलाइट्स को ‘बॉडीगार्ड’ देने की तैयारियाँ तेज़, इस साल की पहली छमाही में ‘टेस्ट सैटेलाइट’ होगा लॉन्च

Bodyguard for satellites
राष्ट्रीय

Sukhoi-30 crash: असम में सुखोई-30 फाइटर जेट क्रैश, पायलट अब भी लापता, स्थानीय लोगों ने कहा- एकदम से धमाके की आवाज…

fighter aircraft Sukhoi-30 MKI
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.