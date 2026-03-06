बंगाल में चुनाव से पहले लगेगा राष्ट्रपति शासन? गर्वनर के इस्तीफे के बाद तेज हुई सियासी हलचल

बोस के अचानक पद छोड़ने के बाद केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के राज्यपाल और पूर्व आईपीएस अधिकारी आर एन रवि को राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब राज्य में करीब डेढ़ से दो महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस घटनाक्रम के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) ने कहा कि राज्यपाल के इस्तीफे के पीछे की वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए उन्हें आशंका है कि इस फैसले के पीछे राजनीतिक दबाव हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नए राज्यपाल की नियुक्ति से पहले परामर्श में शामिल नहीं किया गया, जो स्थापित परंपरा के खिलाफ है।