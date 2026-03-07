Donald Trump assassination Plot: ईरान के कहने पर ट्रंप की हत्या की रची साजिश, पाकिस्तानी नागरिक दोषी करार

Pakistan Man Found Guilty Of Plot To Kill Donald Trump: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने पर अमेरिकी अदालत ने पाकिस्तानी नागरिक आसिफ रजा मर्चेंट को दोषी ठहराया गया है। अभियोजकों के मुताबिक, ईरान से संबंध रखने वाले इस व्यक्ति ने यह साजिश अमेरिकी सेना द्वारा रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के प्रतिशोध (बदले) के रूप में रची थी। मर्चेंट को 12 जुलाई 2024 को उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब वह अमेरिका छोड़कर जाने की योजना बना रहा था।



उल्लेखनीय है कि ईरान के विदेशी सैन्य अभियानों के प्रमुख रहे कासिम सुलेमानी की जनवरी 2020 में बगदाद में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई थी। इसके बाद से ईरानी अधिकारी लगातार उनकी हत्या का बदला लेने की चेतावनी देते रहे हैं।