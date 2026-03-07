ट्रंप को लगा बड़ा झटका, 13 साल की बच्ची के यौन शोषण के आरोप में फंसे अमेरिकी राष्ट्रपति

एफबीआई को 2019 में दिए इस इंटरव्यू में महिला ने ट्रंप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि जब वह 13 साल की थी, तब ट्रंप ने उसके यौन शोषण किया था। इंटरव्यू में ट्रंप पर आरोप लगाने वाली महिला के अनुसार एपस्टीन उसे न्यूयॉर्क या न्यूजर्सी ले गया था। वहीं पर उसे ट्रंप से मिलवाया गया। महिला ने बताया कि ट्रंप ने उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाते हुए उसका यौन शोषण किया। उसके बाद उसने ट्रंप को काट भी लिया था।