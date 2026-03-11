ईरान-इजरायल जंग ने पाकिस्तान को किया बर्बाद! पेट्रोल-डीजल की कीमतों में जबरदस्त उछाल, जनता में मचा हाहाकार

पेट्रोल की नई एक्स-डिपो कीमत 321.17 रुपये प्रति लीटर हो गई है (पहले 266.17 रुपये थी), जबकि हाई-स्पीड डीजल (HSD) की कीमत 335.86 रुपये प्रति लीटर तय की गई है (पहले 280.86 रुपये थी)। पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने टेलीविजन संदेश में कहा कि वैश्विक तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं-पेट्रोल 78 डॉलर प्रति बैरल से 106.80 डॉलर और डीजल 88 डॉलर से 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गईं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यवधान और युद्ध प्रीमियम के कारण शिपिंग लागत भी बढ़ी है, जिससे पाकिस्तान को उपभोक्ताओं पर बोझ डालना पड़ा। मंत्री ने कहा कि यह फैसला मजबूरी में लिया गया, और स्टॉक पर्याप्त हैं लेकिन संकट लंबा चला तो और कदम उठाए जाएंगे।