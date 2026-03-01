ईरान जंग के बीच बड़ी खबर: स्पेन ने इजरायल से अपना राजदूत हटाया

स्पेन की राजदूत एना मारिया सालोमन जुलाई 2021 से इजरायल में तैनात थीं। इजरायल और स्पेन के आपसी कूटनीतिक तनाव की वजह से सरकार ने उन्हें सितंबर में परामर्श के लिए वापस बुलाया था। यह कदम मैड्रिड द्वारा स्पेन के खिलाफ अपमानजनक आरोपों और स्पेन की श्रम मंत्री योलान्डा डियाज के खिलाफ इजरायल द्वारा की गई आपत्तिजनक कार्रवाई के बाद उठाया गया था। कुछ वर्षों से स्पेन और इजरायल के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। वर्तमान में मैड्रिड में इजरायल का कोई भी राजदूत नहीं है। इसकी वजह है कि मैड्रिड द्वारा फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने के बाद 2024 में पूर्व राजदूत के पद छोड़ने के बाद से उसके दूतावास का नेतृत्व एक चार्ज डी 'अफेयर्स' कर रहे हैं।