11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान जंग के बीच बड़ी खबर: स्पेन ने इजरायल से अपना राजदूत हटाया

US-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष जारी है। इस तनाव के बीच स्पेन ने इजरायल में बड़ी कूटनीतिक कार्रवाई की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vinay Shakya

Mar 11, 2026

Spanish diplomat Ana Maria Salomon Perez

स्पेनिश राजनयिक एना मारिया सोलोमन पेरेज(Photo- 'X' AMU TV)

US-Israel and Iran Conflict: ईरान-इजरायल संघर्ष के बीच स्पेन ने बड़ा कदम उठाया है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष की वजह से स्पेन ने इजरायल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। स्पेन के सरकारी बुलेटिन में इसकी पुष्टि की है। स्पेन द्वारा जारी सूचना में कहा गया कि 11 मार्च 2026 को स्पेन ने गाजा और ईरान में जारी सैन्य कार्रवाइयों के विरोध में इजरायल से अपनी राजदूत एना मारिया सालोमन पेरेज को आधिकारिक रूप से वापस बुला लिया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज द्वारा इजरायल के कार्यों की कड़ी निंदा और द्विपक्षीय तनाव के बाद लिया गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, तेल अवीव में स्पेन के दूतावास का नेतृत्व एक चार्ज डी' अफेयर्स करेंगे।

2021 से इजरायल में तैनात थीं एना

स्पेन की राजदूत एना मारिया सालोमन जुलाई 2021 से इजरायल में तैनात थीं। इजरायल और स्पेन के आपसी कूटनीतिक तनाव की वजह से सरकार ने उन्हें सितंबर में परामर्श के लिए वापस बुलाया था। यह कदम मैड्रिड द्वारा स्पेन के खिलाफ अपमानजनक आरोपों और स्पेन की श्रम मंत्री योलान्डा डियाज के खिलाफ इजरायल द्वारा की गई आपत्तिजनक कार्रवाई के बाद उठाया गया था। कुछ वर्षों से स्पेन और इजरायल के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। वर्तमान में मैड्रिड में इजरायल का कोई भी राजदूत नहीं है। इसकी वजह है कि मैड्रिड द्वारा फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने के बाद 2024 में पूर्व राजदूत के पद छोड़ने के बाद से उसके दूतावास का नेतृत्व एक चार्ज डी 'अफेयर्स' कर रहे हैं।

ईरान पर हमले की निंदा कर चुका है स्पेन

स्पेन ने ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले की निंदा की थी। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज यूरोप के उन गिने-चुने वामपंथी नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले की निंदा की थी। उन्होंने ईरान पर हुए हमले को अन्यायपूर्ण बताया था। उन्होंने कहा था कि मैड्रिड का रुख युद्ध के खिलाफ है।

गाजा पर हमले की निंदा कर चुके हैं पेड्रो सांचेज

स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की सरकार समय-समय पर इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ बयान जारी कर चुकी है। पेड्रो सांचेज कुछ यूरोपीय देशों में से हैं, जिन्होंने गाजा में इजरायल की कार्रवाई की लगातार निंदा की है। पेड्रो सांचेज के नेतृत्व में स्पेन की संसद में इजरायल पर पूर्ण शस्त्र प्रतिबंध को कानून में शामिल करने की मंजूरी मिल चुकी है।

स्पेन और इजरायल के बीच तनाव का कारण

स्पेन और इजरायल के बीच तनाव के मुख्य कारण गाजा युद्ध, ईरान पर अमेरिका-इजरायल के सैन्य हमले और स्पेन की फिलिस्तीनी समर्थक नीतियों की वजह से है। स्पेन सरकार ने गाजा में इजरायली कार्रवाइयों को जनसंहार कहा था। इसके साथ ही इजरायल पर हथियार निर्यात पर स्थायी प्रतिबंध लगाया। इसके अलावा इजरायल जाने वाले जहाजों और विमानों को स्पेनिश बंदरगाहों व हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोक दिया, जिसकी वजह से दोनों देशों के संबंधों में टकरार बढ़ी।

स्पेन ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी और गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने के उपाय किए। स्पेन के इस कदम को भी इजरायल ने यहूदी-विरोधी बताया और स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज पर एंटीसेमिटिज्म का आरोप लगाया। स्पेन ने ईरान पर हमलों के विरोध में अमेरिका को अपनी सैन्य सुविधाओं का उपयोग करने से इनकार कर दिया था। इसके जवाब में इजरायल ने स्पेनिश मंत्रियों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए और स्पेन को तानाशाहों का साथी बताया था।

ये भी पढ़ें

LPG बचाने के लिए रेलवे का बड़ा कदम, IRCTC ने जारी किया आदेश
राष्ट्रीय
Indian Railways

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

11 Mar 2026 08:39 pm

Hindi News / World / ईरान जंग के बीच बड़ी खबर: स्पेन ने इजरायल से अपना राजदूत हटाया

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

वाइट हाउस की सुरक्षा में बड़ी सेंध! बैरिकेड तोड़कर घुसी वैन, इलाके में मचा हड़कंप

विदेश

बड़ा झटका: लोकसभा में गिरा ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

Amit shah on no confidence motion of Speaker Om Birla
राष्ट्रीय

टेक जगत पर युद्ध का साया: ईरान की गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को धमकी

Iran-Israel War Google Microsoft
कारोबार

ईरान-इजरायल जंग ने पाकिस्तान को किया बर्बाद! पेट्रोल-डीजल की कीमतों में जबरदस्त उछाल, जनता में मचा हाहाकार

shahbaz sharif
विदेश

ईरान ने दी अमेरिका और इजराइल को बड़ी चेतावनी

Iran-Israel War Economic Targets
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.