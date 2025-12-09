गड्ढे में गिरी बस, बोलीविया में 8 लोगों की मौत और 6 घायल

रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) की समस्या दुनियाभर में ही बढ़ती जा रही है। आए दिन ही कहीं न कहीं रोड एक्सीडेंट्स घटित होते रहते हैं। इन रोड एक्सीडेंट्स के चलते हर साल कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है और न ही रोड एक्सीडेंट्स के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। बोलीविया (Bolivia) ऐसे देशों में से एक है जहाँ रोड एक्सीडेंट्स के कई मामले देखने को मिलते हैं। सोमवार को बोलीविया में रोड एक्सीडेंट का एक और मामला सामने आया जब एक बस हादसे का शिकार हो गई।