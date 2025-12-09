गड्ढे में गिरी बस, बोलीविया में 8 लोगों की मौत और 6 घायल

Bus accident in Bolivia (Representational Photo)
रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) की समस्या दुनियाभर में ही बढ़ती जा रही है। आए दिन ही कहीं न कहीं रोड एक्सीडेंट्स घटित होते रहते हैं। इन रोड एक्सीडेंट्स के चलते हर साल कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है और न ही रोड एक्सीडेंट्स के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। बोलीविया (Bolivia) ऐसे देशों में से एक है जहाँ रोड एक्सीडेंट्स के कई मामले देखने को मिलते हैं। सोमवार को बोलीविया में रोड एक्सीडेंट का एक और मामला सामने आया जब एक बस हादसे का शिकार हो गई।
बोलीविया के ला पाज़ (La Paz) में युंगास रोड के किनारे सोमवार को एक बस अचानक सड़क से पलट गई और एक गड्ढे में गिर गई। इस बस एक्सीडेंट के बाद हाहाकार मच गया। देश के नेशनल फायर डिपार्टमेंट ने इस बारे में जानकारी दी।
बोलीविया के ला पाज़ में युंगास रोड के किनारे हुए इस बस एक्सीडेंट में 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक 3 साल की बच्ची भी शामिल है।
इस बस एक्सीडेंट में 6 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।
इस बस एक्सीडेंट के बाद मामले की जांच शुरू हो गई। नेशनल फायर डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी दी गई कि हाल ही में हुई बारिश के कारण देश में कई जगह सड़कें फिसलन भरी हो गईं और जिस जगह से बस जा रही थी वहाँ घना कोहरा भी छाया हुआ था। ऐसे में सड़क की खराब स्थिति और घने कोहरे की वजह से बस ड्राइवर का कंट्रोल छूट गया और बस गड्ढे में जा गिरी।
