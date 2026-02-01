‘यह सब बकवास है’…एपस्टीन फाइल्स पर विदेश मंत्रालय ने दी प्रतिक्रिया

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने एपस्टीन फाइल्स के नाम से मशहूर उन ईमेल रिपोर्ट्स को देखा है, जिनमें प्रधानमंत्री और उनकी इजरायल यात्रा का जिक्र किया गया है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की आधिकारिक इजरायल यात्रा एक हकीकत है, लेकिन इसके अलावा उस ईमेल में कही गई बाकी सभी बातें एक अदालत द्वारा दोषी साबित किए गए अपराधी की घटिया और बकवास सोच से ज्यादा कुछ नहीं हैं। ऐसी बातें पूरी तरह से खारिज करने लायक है और इन्हें जरा भी तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए।