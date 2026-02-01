1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘यह सब बकवास है’…एपस्टीन फाइल्स पर विदेश मंत्रालय ने दी प्रतिक्रिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एपस्टीन फाइल्स में सामने आने के दावों को भारतीय विदेश मंत्रालय ने खारिज करते हुए बकवास बताया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 01, 2026

Foreign Ministry spokesperson Randhir Jaiswal

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (फोटो- एएनआई)

एपस्टीन फाइल्स के खुलासों ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बिल गेट्स समेत कई बड़ी हस्तियों के नाम इस सैक्स स्कैंडल में सामने आए हैं। हाल ही में जारी दस्तावेजों के बाद से भारत में भी इसे लेकर चर्चा बढ़ गई है। दावा किया गया है कि इसमें पीएम मोदी की इजरायल यात्रा का जिक्र है। अब इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय ने इन सभी दावों को खारिज किया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी प्रतिक्रिया

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह बातें पूरी तरह बकवास हैं और इन्हें नजरअंदाज करना ही सही है। खबरों के अनुसार, एपस्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम मोदी जेफ्री एपस्टीन की सलाह पर ट्रंप के फायदे के लिए इजरायल गए थे। इन दावों का खंडन करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि स्पष्ट किया कि जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा पूरी तरह आधिकारिक थी।

यह बातें बकवास सोच से ज्यादा कुछ नहीं

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने एपस्टीन फाइल्स के नाम से मशहूर उन ईमेल रिपोर्ट्स को देखा है, जिनमें प्रधानमंत्री और उनकी इजरायल यात्रा का जिक्र किया गया है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की आधिकारिक इजरायल यात्रा एक हकीकत है, लेकिन इसके अलावा उस ईमेल में कही गई बाकी सभी बातें एक अदालत द्वारा दोषी साबित किए गए अपराधी की घटिया और बकवास सोच से ज्यादा कुछ नहीं हैं। ऐसी बातें पूरी तरह से खारिज करने लायक है और इन्हें जरा भी तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए।

कांग्रेस के आरोपों से बढ़ा विवाद

इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद तब बढ़ा जब कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री का नाम कथित ईमेल में आने का दावा किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि इस तरह का संदर्भ निर्णय क्षमता, पारदर्शिता और कूटनीतिक आचरण पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने इसे एक अस्पष्टीकृत संबंध बताया। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और जेफ्री एपस्टीन के बीच किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहा है।

अमेरिकी न्याय विभाग ने जारी किए दस्तावेज

पूरा विवाद अमेरिका के न्याय विभाग (US Department of Justice) द्वारा जारी की गई विशाल एपस्टीन फाइल्स के बाद सामने आया है। 30 जनवरी 2026 को अमेरिकी अधिकारियों ने जांच से जुड़े तीन मिलियन से अधिक पन्ने, 2,000 से ज्यादा वीडियो और लगभग 1,80,000 तस्वीरें सार्वजनिक कीं। अमेरिकी उप अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश ने कहा कि यह कदम अमेरिकी कांग्रेस द्वारा तय पारदर्शिता के नियमों के तहत उठाया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Feb 2026 12:02 pm

Published on:

01 Feb 2026 11:33 am

Hindi News / National News / ‘यह सब बकवास है’…एपस्टीन फाइल्स पर विदेश मंत्रालय ने दी प्रतिक्रिया
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: बजट के बाद धड़ाम हुआ शेयर बाजार, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, जानें बजट की बड़ी बातें

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.