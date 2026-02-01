1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Budget 2026: विदेश यात्रा होगी सस्ती,जानिए कैसे

Tax Relief: निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को दी बड़ी खुशखबरी, टैक्स की दर 5% से घटाकर 2% की गई। अब आपकी जेब में बचेगा ज्यादा कैश और रिफंड का झंझट होगा कम।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 01, 2026

Union Budget 2026 Live Updates

Union Budget 2026 (सोर्स- पत्रिका)

Finance Minister : आम बजट (Budget 2026) में देश के करदाताओं (Taxpayers) के लिए वित्त मंत्रालय से एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स के मोर्चे पर आम जनता और कारोबारी जगत को बड़ा सुकून दिया है। सरकार ने 'सोर्स पर टैक्स' यानी टीसीएस (Tax Collected at Source) और टीडीएस (TDS) की दरों में भारी कटौती करते हुए इसे 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है। यह फैसला सीधे तौर पर आपकी जेब में ज्यादा पैसे बचने का रास्ता साफ करेगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह कदम टैक्स सिस्टम को सरल बनाने और करदाताओं के हाथ में लिक्विडिटी (नकदी) बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अक्सर देखा जाता था कि 5 फीसदी की दर से टैक्स कटने के कारण लोगों का एक बड़ा हिस्सा सरकारी खजाने में लॉक हो जाता था, जिसे वापस पाने के लिए उन्हें रिफंड (Refund) का लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब दर घटकर 2 फीसदी होने से यह पैसा तुरंत टैक्सपेयर्स के पास ही रहेगा।

किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

इस कटौती का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो विभिन्न सेवाओं या खरीदारी पर टैक्स देते थे। चाहे वह इंश्योरेंस कमीशन हो, रेंट का भुगतान हो या फिर अन्य निर्दिष्ट श्रेणियां, 5 से 2 प्रतिशत की कटौती का मतलब है कि अब आपके हाथ में खर्च करने या निवेश करने के लिए अधिक पूंजी होगी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जब लोगों के हाथ में पैसा बचता है, तो बाजार में मांग बढ़ती है, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।

सरलीकरण की ओर एक बड़ा कदम

बजट भाषण और वित्त विधेयक में संशोधनों के दौरान वित्त मंत्री ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि सरकार का मकसद टैक्स आतंक (Tax Terrorism) को खत्म करना और अनुपालन (Compliance) को आसान बनाना है। 2 प्रतिशत की यह नई दर न केवल मध्यम वर्ग के लिए राहत है, बल्कि छोटे व्यापारियों और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी किसी बूस्टर डोज़ से कम नहीं है।

साल के अंत तक इंतजार नहीं करना होगा

अब आपको रिफंड क्लेम करने के लिए साल के अंत तक इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि शुरुआत में ही कटने वाली राशि अब आधे से भी कम हो गई है। यह मोदी सरकार के 'ईज ऑफ लिविंग' (Ease of Living) के वादे को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है।

यह एक बहुत ही व्यावहारिक कदम

इस फैसले पर टैक्स एक्सपर्ट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। जाने-माने टैक्स सलाहकार राजेश गुप्ता का कहना है, "यह एक बहुत ही व्यावहारिक कदम है। 5 फीसदी की दर कई मामलों में ज्यादा थी, जिससे वर्किंग कैपिटल जाम हो जाती थी। 2 फीसदी की दर से अनुपालन बढ़ेगा और टैक्स चोरी की संभावना भी कम होगी।" वहीं, आम टैक्सपेयर्स ने सोशल मीडिया पर इसे 'मिडिल क्लास के लिए संजीवनी' बताया है।

अपने सीए से संपर्क करें

यह नई दरें कब से प्रभावी होंगी, इसे लेकर वित्त मंत्रालय जल्द ही विस्तृत अधिसूचना (Notification) जारी करेगा। आम तौर पर बजट प्रस्तावों के लागू होने की तारीख 1 अप्रैल या 1 अक्टूबर होती है, लेकिन कई बार राहत देने वाले प्रावधान तत्काल प्रभाव से या अगली तिमाही से लागू कर दिए जाते हैं। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने सीए से संपर्क करें और जानें कि उनके लेन-देन पर यह 2% का नियम कब से लागू हो रहा है।

सरकार अब डिजिटलाइजेशन और हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन पर नजर रख रही

इस खबर का एक दूसरा पहलू यह भी है कि सरकार अब डिजिटलाइजेशन और हाई-वैल्यू ट्रांजेक्शन पर नजर रख रही है। टैक्स की दर कम करने का एक मनोवैज्ञानिक असर यह होता है कि लोग खुशी-खुशी टैक्स चुकाते हैं और सिस्टम से बाहर (ब्लैक मनी) जाने की कोशिश नहीं करते। यानी, रेट कम करके सरकार टैक्स का दायरा (Tax Base) बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Budget 2026

Updated on:

01 Feb 2026 12:24 pm

Published on:

01 Feb 2026 12:18 pm

Hindi News / World / Budget 2026: विदेश यात्रा होगी सस्ती,जानिए कैसे
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: बजट के बाद धड़ाम हुआ शेयर बाजार, इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, जानें बजट की बड़ी बातें

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Budget 2026

‘यह सब बकवास है’…एपस्टीन फाइल्स पर विदेश मंत्रालय ने दी प्रतिक्रिया

Foreign Ministry spokesperson Randhir Jaiswal
राष्ट्रीय

अब रूस और ईरान से नहीं वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत, ट्रंप का बड़ा दावा

Trump
विदेश

अब नहीं होगा अमेरिका-ईरान युद्ध! दोनों देशों में हो रही बातचीत

Ali Khamenei and Donald Trump
विदेश

एपस्टीन फाइल में ट्रंप को लेकर नया दावा, बेटी इवांका को लेकर क्या कहा गया? नए खुलासे से दुनिया भर में मची खलबली!

Jeffrey Epstein Case
विदेश

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में छिड़ी भीषण जंग, BLA के 58 लड़ाकों सहित 10 पाक जवानों की मौत

PAK Army (Photo: IANS)
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.