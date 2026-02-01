Budget 2026: विदेश यात्रा होगी सस्ती,जानिए कैसे

Finance Minister : आम बजट (Budget 2026) में देश के करदाताओं (Taxpayers) के लिए वित्त मंत्रालय से एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स के मोर्चे पर आम जनता और कारोबारी जगत को बड़ा सुकून दिया है। सरकार ने 'सोर्स पर टैक्स' यानी टीसीएस (Tax Collected at Source) और टीडीएस (TDS) की दरों में भारी कटौती करते हुए इसे 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है। यह फैसला सीधे तौर पर आपकी जेब में ज्यादा पैसे बचने का रास्ता साफ करेगा।