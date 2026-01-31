Budget 2026: 7 ट्रिलियन डॉलर का ‘मेगा प्लान’, युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए खुलेगा खजाना ?

आईएसपीए के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल एके भट्ट (सेवानिवृत्त) ने बजट से पहले एक अहम मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा फौज है। देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक अवसर है। जरूरत है कि इस युवा पीढ़ी को किताबी ज्ञान से निकालकर व्यावहारिक कौशल और टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए। भट्ट का सुझाव है कि अब स्किलिंग का मॉडल बदलना होगा। पैसा उन्हें मिले जो वास्तव में रोजगार पैदा कर रहे हैं, न कि सिर्फ ट्रेनिंग के आंकड़े दिखा रहे हैं। "परिणाम-आधारित" फंडिंग ही असली गेम-चेंजर साबित होगी।