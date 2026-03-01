‘कांग्रेस से जबरदस्ती शादी, अपमानजनक रिश्ते के कारण तलाक’: देवगौड़ा ने खरगे के ‘शादी’ वाले मजाक पर ऐसे दिया जवाब

पत्र में देवगौड़ा ने 2018 की कर्नाटक राजनीति का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को भेजकर एच.डी. कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री पद की पेशकश की थी। देवगौड़ा ने विरोध जताया और खरगे को मुख्यमंत्री बनाने की सलाह दी, लेकिन कांग्रेस ने कुमारस्वामी पर जोर दिया। 2019 में कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ दिया और कई विधायक भाजपा में शामिल हो गए। देवगौड़ा ने कहा, 'अगर कांग्रेस ने दलबदल करने वालों पर कार्रवाई की होती, तो आज खरगे जी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में बेहतर स्थिति में होते।'