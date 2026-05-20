मौसम विभाग ने जारी किया Heatwave का रेड अलर्ट, तपती गर्मी से नहीं मिलेगी राहत; यहां होगी तेज बारिश?

IMD Heatwave Alert: उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में सूरज आग बरसा रहा है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। गर्म हवाओं और लगातार बढ़ते तापमान ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है।