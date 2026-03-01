टेंशन खत्म, 24 घंटे मिलेगा सिलेंडर: यहां शुरू होगा LPG गैस ATM



LPG ATM से गैस लेने का तरीका पूरी तरह से डिजिटल और ऑटोमैटिक है। जिन उपभोक्ताओं के पास भारतगैस का कंपोजिट सिलेंडर कनेक्शन है। वे आसानी से गैस सिलेंडर ले सकते हैं। इसके लिए पहले मशीन पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें, फिर मोबाइल पर आए OTP से नंबर वेरिफाई करें। खाली सिलेंडर पर लगे बारकोड या QR कोड को स्कैन करें और इसके बाद UPI या डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर दें। इस प्रक्रिया के बाद मशीन खाली सिलेंडर को स्टोर कर लेती है और बदले में भरा हुआ सिलेंडर बाहर निकाल देती है। इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 2 से 3 मिनट का ही समय लगता है। ATM से गैस रिफिल कराना बहुत आसान और सुविधाजनक है।