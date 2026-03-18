‘अब समय आ गया है, ईरान-इजरायल युद्ध रुकवाएं’, दिग्गज नेता की PM मोदी से अपील

ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में बाधित हुई गैस-तेल की सप्लाई को लेकर भारत की बातचीत जारी है। हाल ही में ब्रसेल्स में दिए इंटरव्यू में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा- मैं इस समय ईरान से बातचीत कर रहा हूं और मेरी बातचीत से कुछ परिणाम निकले हैं। यह प्रक्रिया जारी है। अगर इससे मुझे परिणाम मिल रहा है तो मैं स्वाभाविक रूप से आगे भी ऐसा करना जारी रखूंगा। ईरान द्वारा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित एक संकरे समुद्री परिवहन मार्ग होर्मुज स्ट्रेट को लगभग अवरुद्ध कर दिया गया है। इसके बाद वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में उछाल आया है। वैश्विक तेल और LNG (द्रवीकृत प्राकृतिक गैस) का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इस मार्ग से होकर गुजरता है।