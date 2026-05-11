सरकार बनते ही विजय की बढ़ीं मुश्किलें! पहले ही दिन सहयोगी पार्टी हुई नाराज, जानें पूरा मामला

Tamil Nadu CM Vijay: तमिलनाडु में विजय ने रविवार को सीएम पद की शपथ ली थी। शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम को प्राथमिकता दिए जाने का विवाद अब और गहरा हो गया है। पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने इस पर आपत्ति जताई थी, वहीं अब सहयोगी दल वीसीके (VCK) ने भी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने समारोह में प्रोटोकॉल बदलने और टीवीके सरकार की धर्मनिरपेक्ष राजनीति पर सवाल उठाए हैं।