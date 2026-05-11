तेज़ रफ्तार में स्पोर्ट्स बाइक कार से जा टकराई, तेलंगाना में 5 लोगों की हुई मौत

दुनियाभर में रोड एक्सीडेंट्स के बढ़ते मामले चिंता का विषय है। भारत में भी आए दिन ही रोड एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं और अब तेलंगाना (Telangana) में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। तेलंगाना के महबूबनगर (Mahabubnagar) ज़िले में आज, सोमवार, 11 मई को एक तेज़ रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक की कार से टक्कर हो गई। यह टक्कर महबूबनगर बाईपास रोड पर पलकोंडा जंक्शन पर हुआ। जिस समय कार यू-टर्न ले रही थी, उसी समय बाइक जाकर कार से जा टकराई।