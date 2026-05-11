राहुल गांधी का PM मोदी पर तीखा हमला, वर्क फ्रॉम होम और खर्च कम करने की अपील को बताया ‘नाकामी का सबूत’

इन अपीलों पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने लिखा कि सरकार अब जनता को यह बताने लगी है कि क्या खरीदें और क्या न खरीदें, कहां जाएं और कहां नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह स्थिति नीतिगत विफलता का संकेत है और 12 साल के शासन में देश को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। उनके अनुसार, सरकार हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देती है और जवाबदेही से बचने की कोशिश करती है।