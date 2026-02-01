अब रूस और ईरान से नहीं वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत, ट्रंप का बड़ा दावा

भारत और अमेरिका के बीच रूसी तेल के आयात को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा है। इसी के चलते ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ भी लगा दिया था। इसके बाद से कई मौकों पर ट्रंप ये दावा कर चुके हैं कि भारत रूसी तेल आयात बंद कर देगा। लेकिन उनके यह दावे हमेशा झूठे साबित हुए। शनिवार को भी मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि भारत अब रूस और ईरान से नहीं बल्कि वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने कहा कि हमने यह डील पहले ही कर ली है, यानी उस डील का कॉन्सेप्ट तय हो चुका है।