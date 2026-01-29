किसी भी दिन हो सकती है भारत-अमेरिका ट्रेड डील! सामने आया बड़ा अपडेट

Indian Prime Minister Narendra Modi with US President Donald Trump (Photo - PM Modi's social media)
भारत (India) और यूरोपीय यूनियन (European Union - EU) के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील हो गई है। यूरोपीय कमीशन (European Commission) की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन (Ursula von der Leyen) और यूरोपीय परिषद (European Council) के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा (António Costa) के भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात के दौरान भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर सहमति बन गई है। उर्सुला ने तो इस डील को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' (Mother Of All Deals) भी बताया है। इस डील की दुनियाभर में चर्चा है और अब जल्द ही भारत की एक और बड़ी ट्रेड डील हो सकती है।
भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अपडेट के अनुसार भारत और अमेरिका (United States of America) के बीच किसी भी दिन ट्रेड डील हो सकती है। भारत अब अमेरिका के साथ FTA को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच ट्रेड डील के पूरा होने में अब बस कुछ औपचारिकताएं ही बाकी रह है हैं जो जल्द पूरी की जाएंगी। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के बीच ट्रेड डील के विषय में हाल ही में बातचीत तेज़ हुई और इसका फायदा भी देखने को मिला।
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने के बारे में कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भी संकेत दिया था। स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) के दावोस (Davos) में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF) के दौरान ट्रंप ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा, "मेरे मन में आपके प्रधानमंत्री (पीएम मोदी) के लिए बहुत सम्मान है। वह एक शानदार इंसान और मेरे दोस्त हैं और हमारे बीच जल्द ही एक अच्छी डील होने वाली है।"
एक्सपर्ट्स का मानना है कि कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई ट्रेड डील से अमेरिका चिंतित है। 'मदर ऑफ ऑल डील्स' के होने से न सिर्फ भारत को ज़बरदस्त फायदा होगा, बल्कि यूरोपीय यूनियन के लिए भी यह एक शानदार डील है। इस डील से अमेरिका के बाजार पर असर पड़ना तय है और यह बात ट्रंप को पसंद नहीं है। हालांकि ट्रंप ने खुले तौर पर इस डील पर कोई नकारात्मक बयान नहीं दिया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी वजह से अमेरिका अब जल्द से जल्द भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहता है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग