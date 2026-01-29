किसी भी दिन हो सकती है भारत-अमेरिका ट्रेड डील! सामने आया बड़ा अपडेट

भारत (India) और यूरोपीय यूनियन (European Union - EU) के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील हो गई है। यूरोपीय कमीशन (European Commission) की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन (Ursula von der Leyen) और यूरोपीय परिषद (European Council) के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा (António Costa) के भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से मुलाकात के दौरान भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर सहमति बन गई है। उर्सुला ने तो इस डील को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' (Mother Of All Deals) भी बताया है। इस डील की दुनियाभर में चर्चा है और अब जल्द ही भारत की एक और बड़ी ट्रेड डील हो सकती है।