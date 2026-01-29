एक और प्लेन क्रैश! थाईलैंड में सेना के विमान के उड़े परखच्चे, दो लोगों की दर्दनाक मौत

AT-6TH Wolverine थाई एयर फोर्स का आधुनिक लाइट अटैक प्लेन है, जिसका इस्तेमाल ट्रेनिंग, कॉम्बैट और रेकॉनिसेंस मिशनों में होता है। RTAF ने सितंबर 2025 में चियांग माई एयर बेस पर 8 AT-6TH Wolverine को कमीशन किया था, यानी यह विमान सेवा में एक साल से भी कम समय से था। इसके अलावा, RTAF के पास 12 T-6TH Texan II ट्रेनर भी हैं। यह थाईलैंड में हाल की प्रमुख मिलिट्री एविएशन दुर्घटनाओं में से एक है। अप्रैल 2025 में एक अलग घटना में थाई पुलिस का छोटा प्लेन पैराशूट ट्रेनिंग के दौरान समुद्र में गिरा था, जिसमें 6 पुलिसकर्मी मारे गए थे।