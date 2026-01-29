एक और प्लेन क्रैश! थाईलैंड में सेना के विमान के उड़े परखच्चे, दो लोगों की दर्दनाक मौत

थाई सैन्य विमान दुर्घटना
Military Plane Crashes: थाईलैंड के उत्तरी प्रांत चियांग माई में रॉयल थाई एयर फोर्स (RTAF) का एक लाइट अटैक ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया। इसमें सवार दोनों पायलटों की मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना गुरुवार सुबह लगभग 10:20 बजे (स्थानीय समय) हुई, जब विमान कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू (CSAR) ट्रेनिंग मिशन पर था। क्रैश साइट जंगली इलाके में थी, जहां कोई नागरिक या संपत्ति प्रभावित नहीं हुई।
विमान Beechcraft AT-6TH Wolverine (दो-सीटर लाइट अटैक और रेकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट) था, जो विंग 41, स्क्वाड्रन 411 से संचालित था। यह चियांग माई एयर बेस से उड़ा था और चोम थोंग जिले के बन हूय फांग (Huai Fang) गांव के पास जंगल में गिरा, जो चियांग माई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 60 किलोमीटर (37 मील) दक्षिण-पश्चिम में है। रिपोर्ट्स के अनुसार, विमान ट्रेनिंग एरिया में था और क्रैश के बाद आग लग गई। दोनों पायलटों की मौत मौके पर हो गई, और कोई सर्वाइवर नहीं बचा।
रॉयल थाई एयर फोर्स के प्रवक्ता एयर मार्शल चक्कृत थम्माविचाई (Chakkrit Thammavichai) ने कहा, "ट्रेनिंग के दौरान लाइट अटैक एयरक्राफ्ट AT-6TH में दुर्घटना हुई, जिसमें दोनों पायलटों की मौत हो गई। क्रैश से आसपास के निवासियों या नागरिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।" RTAF ने फेसबुक पर बयान जारी कर पुष्टि की कि जांच शुरू हो चुकी है और टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। क्रैश का सटीक कारण अभी अज्ञात है, लेकिन जांच से जल्द पता चलेगा।
AT-6TH Wolverine थाई एयर फोर्स का आधुनिक लाइट अटैक प्लेन है, जिसका इस्तेमाल ट्रेनिंग, कॉम्बैट और रेकॉनिसेंस मिशनों में होता है। RTAF ने सितंबर 2025 में चियांग माई एयर बेस पर 8 AT-6TH Wolverine को कमीशन किया था, यानी यह विमान सेवा में एक साल से भी कम समय से था। इसके अलावा, RTAF के पास 12 T-6TH Texan II ट्रेनर भी हैं। यह थाईलैंड में हाल की प्रमुख मिलिट्री एविएशन दुर्घटनाओं में से एक है। अप्रैल 2025 में एक अलग घटना में थाई पुलिस का छोटा प्लेन पैराशूट ट्रेनिंग के दौरान समुद्र में गिरा था, जिसमें 6 पुलिसकर्मी मारे गए थे।
