BJP का मास्टरस्ट्रोक! सौरभ जोशी ने कैसे जीती चंडीगढ़ मेयर की कुर्सी? हारते-हारते पलट गई बाजी

43 वर्षीय सौरभ जोशी पेशे से एडवोकेट हैं। उनकी राजनीतिक शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से हुई। वे चंडीगढ़ बीजेपी के प्रमुख चेहरे हैं और वार्ड नंबर 12 (सेक्टर 15, 16, 17, 24) से आते हैं। जोशी का परिवार राजनीति से जुड़ा है – पिता जय राम जोशी 1990 के दशक में चंडीगढ़ बीजेपी अध्यक्ष थे, जबकि भाई विनीत जोशी वरिष्ठ नेता हैं। जोशी नगर निगम में सक्रिय रहे हैं, जहां उन्होंने कचरा प्रबंधन, पार्किंग और शहर सौंदर्यीकरण जैसे मुद्दों पर फोकस किया। मेयर बनने पर उन्होंने पिता की तस्वीर थामकर सफलता समर्पित की। उनके लक्ष्य में शहर की स्वच्छता रैंकिंग सुधारना, वित्तीय स्थिति मजबूत करना और सौंदर्यीकरण शामिल हैं। जोशी खुद को 'जनता का सेवक' मानते हैं और संख्या बल से ऊपर जनहित को प्राथमिकता देते हैं।