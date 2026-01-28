अजित पवार की मौत के बाद अब कौन होगा वारिस? ये दो नाम रेस में आगे

Who Will Lead NCP Ajit Pawar Group: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख अजित पवार की बारामती प्लेन क्रैश में मौत ने पार्टी में नेतृत्व का बड़ा संकट पैदा कर दिया है। 2023 में शरद पवार से अलग होकर बीजेपी-शिवसेना गठबंधन में शामिल होने वाली एनसीपी (अजित गुट) अब वारिस की तलाश में है। अजित पवार की व्यक्तिगत सत्ता और विधायकों पर पकड़ के कारण पार्टी संगठन कमजोर था, जिससे उत्तराधिकार की दौड़ में परिवार, पुराने साथी और क्षेत्रीय नेता शामिल हो गए हैं। दो नाम सबसे आगे हैं-प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे-जो पार्टी को स्थिरता दे सकते हैं, लेकिन जनाधार की कमी चुनौती बनी हुई है।