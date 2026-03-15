हरियाणा में 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार, बिहार-ओडिशा में भी सस्पेंस; राज्य सभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी?

90 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास 48 विधायक, कांग्रेस के 37, आईएनएलडी के 2 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। जीत के लिए उम्मीदवार को कम से कम 31 वोट चाहिए। एक सीट पर बीजेपी की जीत निश्चित मानी जा रही है। हालांकि कांग्रेस के पास भी जीत के लिए पर्याप्त नंबर है, लेकिन पार्टी को क्रॉस वोटिंग का डर है। इसलिए कांग्रेस ने अपने 32 विधायकों को हिमाचल प्रदेश भेज दिया है ताकि क्रॉस-वोटिंग की संभावना कम हो सके।