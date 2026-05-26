करारी हार के बाद टूटने की कगार पर ममता की TMC, कई सांसद BJP के संपर्क में

West Bengal Political Crisis 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करार हार के बार ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। बंगाल में 15 साल के बाद सत्ता से बेदखल होने के बाद जांच एजेंसियां ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के पीछे लगी हुई है। अब खबर आ रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी टूटने की करार पर पहुंच गई है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक कुछ सामने नहीं आया है। अटकलों का बाजार गर्म है। सूत्रों के अनुसार, एक दर्जन से ज्यादा टीएमसी सांसद जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते है।